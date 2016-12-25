Сеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея вероятно обеспечила технологию миниатюризации ядерных боеголовок и загрузила их на баллистические ракеты, говорится в докладе Института стратегии национальной безопасности при Национальном агентстве разведки Южной Кореи, который цитирует агентство "Ренхап". По прогнозам специалистов, Северная Корея, как ожидается, разработает межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части США к 2020 году.

"Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также их миниатюризации и диверсификации. Северу, по-видимому, удалось разработать ядерные боеголовки и улучшить носители в период четвертого-пятого ядерных испытаний, " — говорится в докладе. Эксперты отмечают, что мощность взрыва в пятом ядерном испытании 9 сентября 2016 года измеряли при 10 до 20 килотонн, по сравнению с 7,9 килотонн в своем третьем испытании и 6 килотонн в своем четвертом тесте.

По данным института, КНДР обеспечила технологию повторного входа в атмосферу баллистических ракет.

"Из восьми испытаний ракет "Мусудан" в этом году, все, за исключением шестого, закончились неудачей. В шестом испытании ракета Мусудан прошла более 1000 километров до возвращения в атмосферу Земли, затем пролетела еще 400 км", — говорится в докладе.