Киев сообщил о 39 обстрелах за сутки позиций украинской армии в Донбассе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 39 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, сообщает в утренней сводке пресс-служба штаба силовой операции в Донбассе.

В частности, по данным пресс-службы, на Мариупольском направлении ополченцы обстреливали окрестности населенных пунктов Марьинка, Широкино, Водяное, Талаковка. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка. По Широкино вел огонь снайпер.

На Донецком направлении, как сообщается, позиции украинской армии были обстреляны возле Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь велся из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении по Троицкому и Желтому противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, говорится в сообщении штаба силовой операции.