В мире

С резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг ЕС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - После вступления Игоря Додона в должность президента Молдавии с резиденции главы государства убрали флаг Европейского Союза.

На это обратили внимание журналисты, которые в понедельник утром пришли на первый брифинг президента, представившего команду своих советников.

Если раньше слева висел флаг Республики Молдова, а справа флаг Евросоюза, то теперь остался только молдавский флаг.

Кроме того, за выходные изменился сайт президента: вместо румынской (RO) одна из его версий (наравне с русской и английской) обозначена как молдавская (MD).

Пресс-секретарь президента Иван Чебан заявил журналистам в понедельник, что "президент уважает Конституцию и призывает всех следовать этому примеру".

Согласно Конституции Молдавии, "государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики" (ст. 13). В то же время, согласно решению Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, название языка признано "румынский язык". КС объяснил это тем, что в Декларации о независимости Молдавии, которая является составной частью Конституции, язык называется румынским. Такого же мнения придерживаются ученые-лингвисты. Молдавский язык на кириллице был переведен на латинскую графику в 1989 года. После провозглашения независимости Молдавии он стал преподаваться в учебных заведениях как "румынский". При этом, сторонники разного названия языка признают, что между молдавским и румынским не существует разницы.

Игорь Додон был избран на пост президента 13 ноября. Своими основными задачами на посту главы государства он провозгласил укрепление государственности и нейтралитета, защиту православия и молдавской идентичности.

Теги: Молдавия, Игорь Додон
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