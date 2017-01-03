Президент Молдавии лишил экс-главу Румынии молдавского гражданства

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон своим указом лишил молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

Додон написал на своей странице в фейсбуке, что во вторник состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску.

По словам президента, бывший лидер Румынии получил гражданство Молдавии незаконно. "Подписал указ о лишении гражданства Молдавии господина Траяна Бэсеску", - подчеркнул Додон.

Ранее новый президент республики говорил о намерении лишить молдавского гражданства Бэсеску. "Еще до Нового года соответствующий указ экс-президента Николая Тимофти, подписанный в нарушение законодательства, будет аннулирован. Отзывы государственных структур о присвоении гражданства Бэсеску были негативными", - напомнил Додон.

Супруги Бэсеску попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 года и уже в июне получили его указом Тимофти. Экс-президент Румынии объяснил это стремлением содействовать европейскому выбору Молдавии. Во время кампании по выборам президента Молдавии он открыто выступал за главного конкурента Додона - лидера Партии действия и солидарности Майю Санду.

Указы о присвоении гражданства Молдавии Бэсеску и его супруге Марии были подписаны 9 июня экс-президентом республики Николаем Тимофти.