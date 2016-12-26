Британские журналисты узнали о поддержке Королевой Brexit

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II незадолго до референдума по выходу страны из Евросоюза высказывалась за подобную инициативу, сообщает The Guardian со ссылкой на журналистку "Би-би-си" Лору Кюнсберг.

По словам журналистки, источник сообщил ей, что Королева поддерживает Brexit, хотя в Букингемском дворце эти слухи никогда не подтверждали.

В начале года таблоид The Sun публиковал статью с заголовком "Королева поддерживает Brexit", после чего в дело пришлось вмешаться королевской пресс-службе, которая назвала заголовок вводящим в заблуждение.

Кюнсберг объяснила, что она тоже незадолго до голосования узнала о взглядах Елизаветы II, но не стала делать материал об этом, так как у нее был лишь один источник, а правила "Би-би-си" требуют иметь несколько.

По словам источника, во время обеда в узком кругу Королева сказала: "Не понимаю, почему мы просто не можем выйти из ЕС? В чем проблема?".

The Sun в свою очередь настаивает, что у них есть сразу два источника, которые подтвердили слова Елизаветы II. По данным таблоида, она сказала занимавшему тогда пост вице-премьера Нику Клеггу. Тот в последствии заявил, что не помнит такого разговора.

В референдуме о членстве Великобритании в ЕС (Brexit), который прошел 23 июня, приняли участие более 72% зарегистрировавшихся избирателей, 51,9% из них проголосовали за выход из ЕС.