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РФ и Казахстан договорились о концепции сотрудничества на компексе "Байконуре"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" между Россией и Казахстаном подписали в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

"Концепция закрепляет договоренности сторон совместно развивать (модернизировать) в условиях продолжения арендных отношений инфраструктуру космодрома и города Байконур, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, строить жилье, развивать туризм, внедрять новые формы хозяйственных отношений", - сообщается на странице Казкосмоса в фейсбуке.

"Но главное - это реализация новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома и, в первую очередь, проекта "Байтерек" (проект создания принадлежащего Казахстану космического ракетного комплекса на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты - ИФ-К)", - подчеркивается в информации.

В рамках реализации концепции планируется разработать совместную программу развития города Байконур на долгосрочный период.

Кроме того, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между странами о статусе города Байконур (временно наделен статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации), порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

По информации Казкосмоса, протокол предусматривает дополнительное включение в перечень казахстанских государственных органов, функционирующих в городе Байконур, подразделений 10 госорганов Казахстана.

Документы были подписаны по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Теги: Байконур, Казахстан
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