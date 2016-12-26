Утро после Рождества Обама начал с тренировки на базе морской пехоты на Гавайях

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Отметивший Рождество на Гавайях президент США Барак Обама решил посвятить часть понедельника занятиям спортом, сообщает в понедельник Hawaii News Now.

На следующий день после праздника он прибыл в спортзал на базе морской пехоты на острове Оаху, недалеко от дома, который семья президента сняла на время рождественских каникул.

Обама вместе женой и дочерьми отправился на Гавайи в традиционный декабрьский отпуск сразу после последней пресс-конференции главы государства в Белом доме; они планируют вернуться в Вашингтон в начале января. Поездка будет посвящена не только отдыху: президент встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ - он станет первым японским руководителем, который посетит американскую военно-морскую базу Перл-Харбор.