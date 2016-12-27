Нехватка топлива официально названа причиной авиакатастрофы в Колумбии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Причиной аварии самолета боливийской авиакомпании LaMia, который разбился в горах Колумбии в ноябре, стал недостаток горючего, сообщил в понедельник журналистам начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья.

На пресс-конференции он сказал, что первоначальную версию о недостатке горючего подтвердили результаты предварительного расследования.

По словам чиновника, пилоты лайнера British Aerospace 146 "должны были знать о недостатке топлива", однако не подавали сигналов бедствия буквально до нескольких последних минут до катастрофы. Он также отметил, что установлено некоторое превышение максимально допустимого веса - около 500 кг, однако "это не было решающим фактором", который привел к крушению.

При подлете к аэропорту города Медельина у самолета остановился один из четырех двигателей, затем остальные три. За четыре минуты до остановки первого двигателя пилот запросил разрешение на аварийную посадку, сообщив о полном выходе из строя всех электроприборов.

На борту самолета находились 68 пассажиров, в том числе игроки бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", и девять членов экипажа. Шести футболистам удалось выжить.