Филин объявлен птицей года в Казахстане

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) объявила птицей 2017 года в Казахстане филина, сообщила АСБК во вторник.

"Филин - хищная птица из семейства совиных. Крупный размер (вес достигает 3 кг), большие оранжевые глаза, вытянутые перья на голове - "ушки" - делают его легко узнаваемой, и в то же время устрашающей птицей. В художественной литературе у филина формировался не совсем позитивный и доброжелательный образ. Хотя на самом деле филин не приносит вреда человеку, а у казахов и у других тюркских народов он почитался священной птицей. Встреча с филином считается хорошей приметой", - говорится в пресс-релизе АСБК.

Филин достаточно широко распространен, он может обитать в лесах, степи и в горах, но повсюду редок. Этот сильный хищник питается зайцами, грызунами, ежами, птицами, иногда лягушками и даже рыбами, в зависимости от ареала. Ведет ночной и сумеречный образ жизни.

Филин внесен в Красную книгу Казахстана. Активная хозяйственная деятельность человека приводит к сокращению его мест гнездования, кроме того, филины погибают на автотрассах и на высоковольтных линиях электропередачи. "Но одна из главных проблем связана как раз с тотемной ролью филина - его убивают для изготовления оберегов из когтей и перьев, хотя охота на него полностью запрещена. Страдают и другие виды сов, а их в Казахстане 12", - отмечают зоозащитники.

АСБК начала объявлять Птицу года в Казахстане с 2006 года. В разные годы этого звания удостаивались редкий степной кулик - кречетка, деревенская ласточка, журавль, жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв.