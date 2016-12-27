На Украине за год снесли 1300 памятников Ленину

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На Украине за год в рамках исполнения закона о декоммунизации были переименованы 51 493 улицы и снесены 1 320 памятников Ленину, говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти.

"В Украине демонтировано 2 389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1 320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "ленинов" в публичном пространстве", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Также в нем отмечается, что в 2016 году Верховная рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (в том числе 32 города), при этом парламент преимущественно опирался на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.