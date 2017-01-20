Мэр Харькова отказался переименовать проспект Героев Сталинграда

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Городской голова украинского Харькова Геннадий Кернес не удовлетворил электронную петицию с предложением в рамках декоммунизации переименовать проспект Героев Сталинграда в честь военнослужащего Мирослава Мыслы, погибшего в Луганской области.

"Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", - говорится в ответе Кернеса на петицию, опубликованном на сайте Харьковского горсовета.

Мэр ссылается на выводы рабочей группы по проработке вопросов, связанных с выполнением закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики".

"Согласно пункту 4 части 1 статьи 1 закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" к символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. Кроме того, Сталинград - наименование Волгограда в 1925-1961 гг., Сталинградская битва - имя, наименование события, производное от названия города. Исходя из этого, упомянутой выше рабочей группой было установлено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает", - говорится в ответе Кернеса.

Электронная петиция с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мыслы набрала более 5 тыс. голосов, которые необходимы для ее рассмотрения властями города.

24-летний Мысла весной 2014 года ушел воевать в Донбасс в составе батальона МВД особого назначения "Сич". С весны 2015 года служил в вооруженных силах Украины. Погиб 2 октября 2016 года у села Крымское (Луганская область) от множественных ранений при минометном обстреле.