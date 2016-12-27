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Маккейн призвал НАТО настроиться на агрессивное поведение России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Для многих избрание президентом США Дональда Трампа стало неожиданностью, но отношения НАТО - США останутся прочными, заявил на пресс-конференции во вторник в Таллине глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн. По его словам, нужно настроиться на агрессивное поведение России.

Затронув вопрос о кибербезопасности, он выразил мнение, что "нет сомнений, что русские занимались хакерством, но еще следует выяснить, повлияла ли, например, деятельность российских хакеров на итоги президентских выборов".

Он также выразил уверенность, что Эстонии ничего не нужно опасаться в связи с избранием президентом США Дональда Трампа.

"Освободившаяся Эстония установила связи с НАТО, и НАТО является одним из крупнейших историй успеха, и эти связи не изменятся. Поведение России, кибератаки и прочее призывают нас скорее усиливать отношения", - заявил американский сенатор.

Он также подчеркнул, что "в Эстонии должно быть постоянное, хотя и ротируемое присутствие войск США".

Теги: Джон Маккейн, НАТО
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