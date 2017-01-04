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В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО

В Москве не считают эту организацию анахронизмом

В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения.

"Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей", - заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли в Москве считают НАТО реликтом и анахронизмом "холодной" войны.

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При этом он отметил, что НАТО - "это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься".

"С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Келин пояснил, что "есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации". "Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи", - отметил он.

"Вот это разделение труда очень сильно облегчает бюджетные затраты на оборону, - сказал дипломат. - И в результате сейчас всего лишь четыре страны выполняют норматив НАТО по военным затратам - 2% от ВВП, а расходы на оборону всех остальных стран альянса значительно меньше. Скажем, в Германии это 1,2% от ВВП".

По его словам, "конечно же, дешевле состоять в таком военном союзе, чем самостоятельно строить оборону по всему азимуту".

"И, действительно, невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, - подчеркнул Келин, - потому что чисто рациональные резоны перевешивают".

Теги: НАТО
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