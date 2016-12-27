Анкара усомнилась в подлинности видео с сожжением боевиками ИГ турецких солдат

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у турецких властей нет подтверждения подлинности видео, на котором террористы группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ) якобы сжигают двух солдат турецкой армии, взятых в плен в Сирии.

"У нас нет четкой информации от наших вооруженных сил или от министерства обороны, которая бы подтверждала кадры этой видеозаписи", - сказал Куртулмуш, выступая в эфире местного телевидения.

По словам вице-премьера, в том случае, "если появится подтверждающая информация, то она будет обнародована".

Ранее группировка ИГ распространила в интернете видеозапись, на которой, как утверждают террористы, запечатлено сожжение заживо двух турецких военнослужащих, захваченных в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.