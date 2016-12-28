Из Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушками

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В "подозрительном пакете", из-за которого полиция эвакуировала людей из лобби Трамп Тауэра в Нью-Йорке, оказались детские игрушки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на городскую полицию.

"Подозрительный пакет оказался сумкой с детскими игрушками", - передает телеканал.

В свою очередь в твиттере нью-йоркской полиции сообщается, что "подозрительный пакет в Трамп Тауэре был осмотрен взрывотехническим отрядом полиции". "Судя по всему, речь идёт о бесхозной сумке, не представляющей опасности", - говорится в сообщении.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что полиция эвакуировала людей из лобби башни в связи с информацией о подозрительном пакете.

Сам Дональд Трамп в настоящее время он находится во Флориде