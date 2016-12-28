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СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак

В Вашингтоне готовы объявить о незасекреченной части американских ответных мер

СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В администрации президента США Барака Обамы завершают работу над ответными мерами против РФ в связи с хакерскими атаками во время американской предвыборной кампании, пишет во вторник газета The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц.

"Администрация Обамы близка к тому, чтоб объявить о серии мер, нацеленных на то, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы президента 2016 года. Речь в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах", - отмечает издание.

Кроме того, по данным газеты, речь пойдет, в частности, и об ответных кибероперациях против РФ.

The Washington Post подчеркивает, что уже на этой неделе, возможно, в Вашингтоне объявят о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер.

Власти США обвиняли хакеров из РФ в серии кибератак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения отвергает. А избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно были проведены именно российскими хакерами.

Теги: США, Россия
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