Керри уверен во влиянии российских хакеров на результат выборов в США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Кибератаки, проведенные, по мнению США, российскими хакерами, повлияли на ход предвыборной кампании в США, заявил в среду госсекретарь США Джон Керри.

"Я думаю, что все существующие кибератаки, в особенности - в исполнении России, оказали существенное влияние на нашу систему, на политический процесс", - сказал он в интервью MSNBC.

"Они вторглись на территорию наших выборов", - добавил Керри.

По его словам, "публикация на регулярной основе имейлов, украденных у одной из партий, оказало влияние. Но я думаю, что повлияли и другие моменты".

Глава госдепа подчеркнул, что далеко не одни США обеспокоены возросшей угрозой кибератак.

"Это новая форма политической борьбы, и нам следует быть настороже. Нам нужно найти новые методы защиты и новые методы для нанесения ответных ударов", - считает он.