Что случилось этой ночью: среда, 28 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что правительство США заканчивает разработку антироссийских санкций, связанных с хакерскими атаками во время американской предвыборной кампании. По данным газеты, на этой неделе возможно оглашение незасекреченной части американских ответных мер.

- Следствие начало проверку по двум происшествиям с несовершеннолетними в Москве. На юго-западе столицы неизвестный задушил 10-летнего мальчика. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что погибшему было 12 лет. По подозрению в убийстве разыскивается молодой человек 1999 года рождения. Этой же ночью на северо-западе Москвы пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод. По другим данным, она упала с седьмого этажа. Девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

- Из Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за подозрительного пакета. После проверки взрывотехниками оказалось, что в сумке были игрушки.

- Парламент Южной Кореи заподозрил президента страны Пак Кын Хе в возможном участии в коррупционных махинациях ее приближенной Цой Сун Силь. Судьбу Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент, в течение полугода должен будет решить Конституционный суд Южной Кореи.