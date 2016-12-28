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МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами при полетах над Балтикой

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что она возникла по вине одного из членов НАТО

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Поднятая НАТО проблема полетов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой оказалась надуманной и возникла по вине одного из членов альянса, заявил в среду директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию", - сказал Келин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, выяснилось, что проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО - ИФ) - намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами.

"Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это - одна из стран - членов НАТО", - пояснил Келин.

Речь идет о мелкой технической проблеме, которая может быть решена при проявлении доброй воли со стороны затормозившей все это дело страны, отметил дипломат.

"Оказалось, что, в общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей", - подчеркнул Келин.

Ранее представители НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Конкретные предложения по обеспечению безопасности полетов над Балтийским морем российская сторона представила на заседании Совета Россия - НАТО 13 июля в Брюсселе. Однако, как заявляли в Москве, готовности к обсуждению этой темы страны НАТО не проявили.

Как сообщил "Интерфаксу" в конце октября Келин, российские военные "четко заявили, что наши самолеты будут летать в Калининград с включенными транспондерами".

Теги: НАТО, Балтика
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