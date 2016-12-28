Москва и Анкара предложили прекратить боевые действия в Сирии с 29 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В рамках согласованного Россией и Турцией плана сторонам конфликта в Сирии будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 29 декабря, сообщило в среду турецкое информационное агентство "Анадолу".

Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации, уточняет агентство.

В случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические консультации по урегулированию конфликта, а Турция и Россия выступят гарантами урегулирования, отмечает агентство.

Ранее в среду то же агентство сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

Согласно информации достоверных источников, поступившей в распоряжение агентства "Анадолу", вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последовавшей эвакуации населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Договоренности охватят все районы, где ведутся боевые действия между оппозиционными группировками и правительственными силами.