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США отвергли обвинения Анкары в поддержке боевиков ИГ в Сирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В посольстве США в Анкаре назвали заявления властей Турции о том, что Вашингтон оказывает содействие джихадистам "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), не соответствующими действительности.

"Правительство США не поддерживает ИГ и не делало этого в прошлом. Доводы в пользу того, что США оказывают поддержку ИГ, не являются правдивыми", - говорится в заявлении американского посольства, опубликованном в среду.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ в поддержке этой группировки, а также некоторых курдских группировок в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара располагает доказательствами - фотографии и видеозаписи.

Теги: США, Сирия, Турция, Исламское государство
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