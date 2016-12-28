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Начало нового Майдана в 2017 г. сочли возможным 39% украинцев

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Возникновение "Майдана-3" в 2017 году считают возможным 39% опрошенных жителей Украины, маловероятным - 43,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Вместе с тем, 61,8% опрошенных считают, что в их населенном пункте массовые протесты маловероятны, вероятными такие события считают 23,3%. По результатам социологического исследования, в таких митингах готовы участвовать 20,2% респондентов, 61,2% неготовы.

Более половины (54,9%) украинцев не готовы временно терпеть материальные трудности, вызванные осуществлением реформ, тогда как 34,9% согласны потерпеть.

Три четверти украинцев (74,9%) считают, что украинская власть должна сосредоточить основные усилия на урегулировании ситуации в Донбассе и добиться мира.

Имея возможность выбрать до пяти вариантов ответа, украинцы также указали, что власти необходимо сосредоточиться на регулировании цены, снижении коммунальных тарифов (56,4%), стимулировании развития экономики, создании благоприятных условий для бизнеса (48,2%), борьбе с коррупцией (45,6%), повышении пенсий и зарплат (41,6%).

В ходе опроса, проведенного 16-20 декабря 2016 года в регионах Украины, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: Украина
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