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Сирийские дети вернулись домой после лечения в России

Дети лечились от тяжелых хронических болезней

Сирийские дети вернулись домой после лечения в России
Дети в Алеппо
Фото: ТАСС, Тимур Абдуллаев

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пять сирийских детей в возрасте от 6 до 14 лет вернулись домой после лечения от тяжелых хронических заболеваний в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, у трапа в аэропорту Латакии их встречали губернатор провинции и офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщил с места корреспондент "Интерфакса".

"У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым из них сделаны уникальные в своем роде операции по восстановлению утраченных функций, у некоторых из ребят они были врожденными", - рассказал врач медицинского отряда Михаил Сухинин.

По его словам, еще один ребенок продолжает лечение в академии, и сразу по его окончании вернется к своим сверстникам в Сирию.

"Так как эта миссия проходит перед Новым годом, мы посчитали возможным накрыть сладкий стол, вручить детям новогодние подарки",- отметил заместитель начальника Центра по примирению Равиль Мугинов.

Дети благодарны за помощь

У 15-летней девочки Севар было нарушение органов слуха. "Российские врачи уделяли мне огромное внимание. Спасибо, наши друзья, что не оставили меня без внимания. Сейчас я слышу вас, отвечаю на ваши вопросы", - сказала она. Мальчик Мазин вместе со своей семьей из шести человек проживает на окраине Латакии. Ему требовалось срочное хирургическое лечение, которое могли оказать только в России. "Я благодарен вашей стране за подаренную возможность, за мое излечение", - сказал 12-летний мальчик, спускаясь с трапа самолета.

"Я очень рад, что в Сирию вернулись дети, мы видим улыбку на их лицах и лицах родственников. Терроризм оставил много таких раненых во всех провинциях Сирии", - сказал губернатор провинции Латакия Ибрагим Ходр ас-Салем.

Пациенты из освобожденных районов

Группа сирийских детей была доставлена в Санкт-Петербург в ноябре. Решение об оказании им помощи было принято Министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Все маленькие пациенты - из освобожденных районов Сирии, которые долгое время находились под контролем террористов, из-за чего некоторые из детей на протяжении нескольких лет не получали должного лечения и ухода.

Ранее в России прошла курс лечения и реабилитации двенадцатилетняя сирийская девочка Сидра Заарур, которая потеряла обе ноги в результате обстрела боевиками в Алеппо. В результате курса лечения и реабилитации российские медики смогли справиться с негативными последствиями ампутации ног, реализовать курс терапии и психологической реабилитации и успешно завершить протезирование нижних конечностей. В конце октября 2016 года Сидра и ее мать вернулись в Сирию.

Российские военные медики регулярно оказывают медицинскую помощь жителям сирийских населенных пунктов, которые были освобождены от боевиков.

Теги: Сирия, Россия, Латакия
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