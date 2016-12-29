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Трое армянских военнослужащих погибли в бою на границе с Азербайджаном

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении, в том числе офицер, погибли утром в четверг в результате предпринятой Азербайджаном диверсии на госгранице, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, с азербайджанской стороны также есть потери. "Тело одного погибшего азербайджанского военнослужащего находится на армянской стороне", - сказал Ованнисян.

Ранее он написал на своей странице в соцсети, что "рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения".

"ВС Армении вступили в бой с противником. Ведется огонь из снайперских винтовок и гранатометов, он продолжается и сейчас. ВС Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника", - отметил Ованннисян.

Между тем в Минобороны Азербайджана заявили, что "формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз". По данным ведомства, обстрел велся как с территории самой Армении, так и с "оккупированных земель Азербайджана".

Карабахский конфликт

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта на предмет соблюдения сторонами конфликта условий перемирия.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. 5 апреля в Баку и столице НКР Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С тех пор стороны практически ежедневно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия.

Теги: Армения, Азербайджан
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