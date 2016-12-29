Армения и Азербайджан заявили о больших потерях противника в бою на границе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны.

"При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями", - сказали агентству "Интерфакс" в ведомстве.

В Минобороны считают, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время, "видимо, не на руку армянской стороне, и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям". "Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь", - отметили в ведомстве.

Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. "Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения", - сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.

Позднее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступление азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари. "Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, Министерство обороны располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении.