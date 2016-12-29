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Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии

Договоренности являются результатом работы России с Турцией и Ираном, отметил президент

Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Фото: Reuters

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", - сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны.

Президент отметил, что достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном.

"Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", - отметил президент.

Путин добавил, что договоренности о прекращении огня в Сирии, которые являются "заметным результатом нашей совместной работы", очень хрупкие.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал президент.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь сообщил, что перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря.

Теги: Владимир Путин, Сирия
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