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Шойгу заявил о возможном сокращении войск РФ в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российская группировка войск в Сирии может быть сокращена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что все формирования, с которыми велись переговоры, подписали соответствующие документы.

В свою очередь западные СМИ пишут, что представители сирийской оппозиции в четверг объявили , что согласны на прекращение боевых действий против правительственных войск. Такую позицию заняли в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил. Один из представителей этого объединения призвал всех вооруженных сторонников оппозиции присоединиться к перемирию.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии, которые, по его словам, являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря, отметил Шойгу.

Теги: Сергей Шойгу, Сирия
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