СБ ООН в субботу рассмотрит российский проект резолюции о перемирии в Сирии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Голосование по подготовленному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН касательно договоренностей о перемирии в Сирии состоится 31 декабря сразу же после встречи за закрытыми дверями, которая начнётся в 11:00 по местному времени.

"Завтра в 11:00 утра закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии", - сообщили в российской миссии при ООН.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что РФ внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии.