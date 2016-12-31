Главные новости
В миреАрабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в СирииМоскваБойца MMA Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в МосквеВ миреWP сообщила об атаке русских хакеров на электросети США
В мире Борьба с "Исламским государством"

Арабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в Сирии

На террористов достигнутое в Сирии соглашение о перемирии не распространяется

Арабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в Сирии
Фото: ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России продолжают наносить авиаудары по маршруту поставок нефти террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в субботу арабское издание "Аль-Масдар".

В миреШойгу заявил о возможном сокращении войск РФ в СирииЧитать подробнее

По его данным, российские военные самолеты нанесли удары по объектам маршрута, который пролегает через восточную часть провинции Хомс до провинции Эр-Ракка.

Издание отмечает, что авиаудары пришлись по позициям ИГ в богатых нефтью городах Сукхана и Арак, в результате чего были уничтожено несколько транспортных средств террористов.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что формирования террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, Дахия аль-Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия-Фатх в городе Алеппо.

Как сообщалось, достигнутое в Сирии соглашение о перемирии не распространяется на террористические организации.

Теги: Сирия, Россия, Исламское государство
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Акция прошла у здания российского генконсульства в Нью-ЙоркеПодробнее
WP сообщила об атаке русских хакеров на электросети СШАWP сообщила об атаке русских хакеров на электросети США
Американские власти полагают, что так как работа компании не была нарушена, взлом мог быть просто тестированием возможностейПодробнее
Трамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событийТрамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событий
После решения Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции США Трамп назвал его "очень умным"Подробнее
Путин пообещал не высылать американских дипломатовПутин пообещал не высылать американских дипломатов
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о направленном Путину предложении выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры на аналогичные действия ВашингтонаПодробнее
Медведев заявил об "антироссийской агонии" администрации СШАМедведев заявил об "антироссийской агонии" администрации США
Накануне стало известно решении Госдепартамента выслать из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают РоссииПодробнее
Главные научные прорывы годаГлавные научные прорывы года
В 2016 году снова отличились астрономы и физикиПодробнее
Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете
Купить билеты из Вашингтона в Москву практически невозможно, люди будут вынуждены ехать в Нью-ЙоркПодробнее
Санкции против РФ в команде Трампа назвали попыткой "загнать его в угол"Санкции против РФ в команде Трампа назвали попыткой "загнать его в угол"
Помощница избранного президента выразила надежду, что союзники США не последуют примеру ОбамыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Предновогодние фото недели10 фото
30 декабря
Предновогодние фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАрабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в СирииМоскваБойца MMA Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в МосквеВ миреWP сообщила об атаке русских хакеров на электросети СШАВ миреАмериканцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
"Нафтогаз Украины" получит кредит в $500 млн для закупки газа
Арабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в Сирии
СКР попросил арестовать подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии
Нарисовавший олененка Бэмби художник скончался на 107-м году жизни
Глава Ингушетии проверил работу дежурных служб звонком об утечке газа
В Крыму восстановили прерванное ветром и снегом электроснабжение
Самбиста Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в Москве
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи