Трамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событий

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телеканалы CNN и NBC News за освещение событий, связанных с Россией.

"Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков. На это смешно смотреть, а они (телеканалы - ИФ) даже не догадываются", - написал Трамп в твиттере.

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.

При этом он заявил, что, в отличие от этих телеканалов, Fox News полностью понимает ситуацию.

Ранее Трамп прокомментировал в твиттере решение президента России Владимира Путина не высылать из РФ американских дипломатов в качестве ответной меры на такие действия США. "Я всегда знал, что он очень умен", - добавил избранный президент США.