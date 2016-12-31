WP сообщила об атаке русских хакеров на электросети США

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти США заявили, что российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании в штате Вермонт, сообщает американская газета The Washington Post.
"Проникновение может быть использовано как для нарушения работы энергетической компании, так и в качестве испытания со стороны русских, могут ли они проникнуть в электроэнергетическую систему", - пишет издание.
По его информации, ранее ФБР предоставила главам крупнейших энергетических компаний США коды, которые якобы использовались спецслужбами России для атак на политические институты США, отмечается в сообщении. Компания в Вермонте выявила их в своей системе. Издание отмечает, что в Вермонте функционируют только две компании - Burlington Electric и Green Mountain.
Газета уточняет, что для нарушения работы компании этот код не использовался. Тем не менее, факт проникновения в электрораспределительную систему страны представляет угрозу национальной безопасности. Издание отмечает, что цели осуществивших это незаконное вторжение властям США пока не ясны.
Ранее The Washington Post публиковала материал о том, что, согласно секретному докладу ЦРУ, Россия пыталась с помощью хакерских атак оказать влияние на президентские выборы в США в пользу кандидатуры Дональда Трампа.