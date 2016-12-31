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WP сообщила об атаке русских хакеров на электросети США

Американские власти полагают, что так как работа компании не была нарушена, взлом мог быть просто тестированием возможностей

WP сообщила об атаке русских хакеров на электросети США
Фото: DPA/TASS

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти США заявили, что российские хакеры проникли в систему электроэнергетической компании в штате Вермонт, сообщает американская газета The Washington Post.

"Проникновение может быть использовано как для нарушения работы энергетической компании, так и в качестве испытания со стороны русских, могут ли они проникнуть в электроэнергетическую систему", - пишет издание.

По его информации, ранее ФБР предоставила главам крупнейших энергетических компаний США коды, которые якобы использовались спецслужбами России для атак на политические институты США, отмечается в сообщении. Компания в Вермонте выявила их в своей системе. Издание отмечает, что в Вермонте функционируют только две компании - Burlington Electric и Green Mountain.

Газета уточняет, что для нарушения работы компании этот код не использовался. Тем не менее, факт проникновения в электрораспределительную систему страны представляет угрозу национальной безопасности. Издание отмечает, что цели осуществивших это незаконное вторжение властям США пока не ясны.

Ранее The Washington Post публиковала материал о том, что, согласно секретному докладу ЦРУ, Россия пыталась с помощью хакерских атак оказать влияние на президентские выборы в США в пользу кандидатуры Дональда Трампа.

Теги: США, Россия
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