Хакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Хакеры разместили в твиттере американской газеты New York Times сообщение, приписанное президенту РФ Владимиру Путину, о ракетном ударе России по США. Сейчас пост удален, его скриншот в воскресенье приводит издание The Hill.

Hacked New York Times Twitter warns of imminent Russian missile attackhttps://t.co/7xCjVx3fvs pic.twitter.com/5wDJGppNeF — The Hill (@thehill) 22 января 2017 г.

"СРОЧНО: В сеть утекло сообщение Владимир Путина: Россия атакует США ракетами", - говорится в нем.

Вскоре этот пост был удален, а на его месте появились заявления от хакерской группировки OurMine, вскоре они тоже исчезли. Позже в твиттере появилось сообщение от администрации аккаунта, в котором говорится, что удаленные твиты были опубликованы без авторизации, а инцидент расследуется.