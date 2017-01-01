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Ким Чен Ын заявил о подготовке к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР заявил в ходе новогоднего обращения к соотечественникам, что его страна готовится к проведению испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

"Научные исследования и разработка новейшего вооружения быстро продвигаются вперед. И подготовка экспериментального пуска межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной фазе", - приводят западные СМИ слова Ким Чен Ына.

Агентство Associated Press отмечает, что подобный пуск, в случае успеха, станет большим шагом вперед для КНДР и ее ракетной программы. Агентство напоминает, что 8 января - день рождения Ким Чен Ына, и нельзя исключать, что пуск будет приурочен к этому событию. Так, в прошлом году в КНДР провели испытание ядерного оружия 6 января.

В своем обращении к нации лидер КНДР пообещал наказывать врагов своей страны, усиливать военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений, нацеленных на отработку взаимодействий на случай войны с Северной Кореей.

В то же время, в его выступлении были и примирительные высказывания по международной тематике. В частности, Ким Чен Ын заявил, что считает необходимым сделать усилия, нацеленные на сведению к нулю риска новой войны на Корейском полуострове.

Он отметил важность развития экономики страны в соответствии с одобренным в мае 2016 года пятилетним планом.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын
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