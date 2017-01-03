Китай прокомментировал упреки Трампа относительно урегулирования вопроса с КНДР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Усилия Китая в урегулировании ядерной проблемы КНДР очевидны для всего мира, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Весь мир мог оценить наши усилия, они были признаны международным сообществом, как член СБ ООН мы принимали активное участие в корейском вопросе", - приводит его слова агентство EFE .

"Все стороны должны избегать слов и действий, которые могут привести к эскалации насилия", - добавил Гэн Шуан.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в отсутствии желания урегулировать ядерную проблему КНДР.