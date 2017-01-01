В Кельне задержаны сотни выходцев из Африки для предотвращения беспорядков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Полиция германского Кельна задержала несколько сотен выходцев из Северной Африки с целью предотвратить повторение беспорядков, которые произошли в городе на прошлый Новый год. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Мужчины, вызвавшие подозрения у полиции, были задержаны у главного городского вокзала и в его окрестностях. Точное их число не называлось. В сообщении полиции говорилось, что "они были похожи на выходцев из Африки". Это вызвало критику со стороны ряда граждан. В адрес полиции начали раздаваться обвинения в том, что людей задерживали только из-за их внешности.

Шеф городской полиции Юрген Матиес в ответ заявил, что обвинения в расизме в адрес властей беспочвенны. "Нашей единственной целью было предотвратить события подобные тем, что имели место год назад", - заявил он.

Год назад в новогоднюю ночь в Кельне произошли массовые случаи нападения на женщин со стороны выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Всего в полицию было подано более тысячи жалоб, причем свыше 400 из них относились к преступлениям на сексуальной почве.