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Турпоток из РФ на главный марокканский курорт в 2016 году вырос в три раза

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Турпоток из России на главный марокканский курорт Агадир в минувшем году вырос более чем в три раза, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя министерства по туризму в Агадире Фатуака Абдельазиза.

"Прирост туристов из России в начале года составил 300%, а в высокий сезон с мая по август - 500%. В 2015 году наш регион принял 6,9 тыс. туристов из России, в 2016-м - порядка 30 тысяч, а в начавшемся году мы рассчитываем, что к нам приедут 100 тысяч россиян", - уточнил Абдельазиз.

Он отметил, что российские туристы выбирают для своего отдыха в основном отели категории 4*, которые составляют треть всех объектов размещения Агадира. Сейчас доля россиян среди всех гостей региона составляет 4%. В целом же, согласно стратегии по развитию туризма, Марокко рассчитывает принимать миллион гостей из Восточной Европы.

"Говоря о российском рынке, Абдельазиз добавил, что планируется организация прямого авиасообщения между Москвой, Агадиром, Марракешем и Фесом (сейчас туристы летают через Касабланку). Кроме того, в Тагазуте, расположенном в 20 км от Агадира, строят новый фешенебельный курорт. Уже сейчас работает гольф-клуб, находящийся в уникальных экологических условиях - между океаном и горами", - сообщили в АТОР.

Теги: Марокко, туризм, АТОР
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