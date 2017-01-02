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В Киеве сообщили о ранении в Донбассе четырех украинских военнослужащих за сутки

Есть обновление от 14:22

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Четверо украинских военных получили ранения в зоне проведения силовой операции на юго-востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки погибших не было, четверо украинских военных получили ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник в штабе силовой операции сообщали, что позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 38 раз.

Согласно сообщению, в результате обстрелов в воскресенье были ранены трое украинских военнослужащих.

По информации штаба, на мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреливались украинские позиции в Талаковке, Широкино и Водяном. Кроме того, из 82-мм минометов велся огонь по Павлополю и Лебединскому. Украинские позиции в Гнутово, Водяном, Павлополе, Лебединском, Марьинке и Новотроицком обстреливались также из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из тех же видов оружия велся огонь по украинским военным в Луганском, Авдеевке, Троицком и Зайцево.

На луганском направлении из гранатометов обстреливались украинские позиции вблизи Станицы Луганской, из стрелкового оружия - украинские военные у Сизого.

Теги: Украина, Донбасс
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