Под обстрел ВСУ за сутки попали 12 населенных пунктов ДНР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали пять с половиной сотен нарушений режима прекращения огня.

"Украинские боевики за прошедшие сутки 542 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 210 мин калибром 82 и 120 мм, 23 танковых выстрела, а также 209 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - сказал на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, обстрелу подверглись 12 населенных пунктов, подконтрольных ДНР.

Он добавил, что разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения в н.п. Жованка, Старый Крым, Гранитное.

"Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ", - сказал он.

"Мы предполагаем, что может быть дальнейшая эскалация в районе Дебальцево, а также на южных рубежах", - подчеркнул Басурин.