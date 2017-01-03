Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеМоскваМосквичей предупредили о резком похолодании
В мире

Китай построит в Камбодже самые высокие башни-близнецы в мире

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Контракт на строительство в Камбодже башен-близнецов, по высоте превосходящих небоскреб нефтяной госкорпорации Petronas Towers в Куала-Лумпуре, был подписан в минувшие выходные в Ухане, передает агентство "Синьхуа".

Комплекс из двух башен высотой 133 этажа, или 560 метров, будет возведен в камбоджийской столице - Пномпене, на берегу реки Меконг. Башни-близнецы станут самыми высокими среди подобных сооружений не только в Азии, но и в мире, хотя будут существенно уступать по высоте самому высокому одиночному зданию мира - небоскребу Бурдж-Халифа в Дубае (828 м).

Стоимость проекта - $2,7 млрд.

Строительство будут осуществлять базирующаяся в Ухане Учанская судостроительная корпорация (Wuchang Shipbuilding Industry Group Co) в консорциуме с пекинской Sino Great Wall International Engineering Co., а также камбоджийская Thai Boon Roong (TBR) и Sun Kian Ip Holding Co. Ltd. из Макао.

В башнях-близнецах будут расположены гостиница, торгово-развлекательный центр, различные офисы, выставочный комплекс, театр и рестораны, а также апартаменты.

Последние два десятилетия Камбоджа входит в число стран-лидеров Азии по темпам экономического роста: в среднем ВВП увеличивался на 8,1% в год. В 2016 году, по предварительным оценкам, ВВП Камбоджи вырос на 7%. Азиатский банк развития называет Камбоджу "новым азиатским тигром", а Всемирный банк в июле 2016 года причислил ее к группе стран с доходами ниже среднего уровня (от $1026 до $4035 на душу населения по состоянию на 2015 год), тогда как ранее она относилась к государствам с низким уровнем доходов (до $1025 включительно).

Строительство в Камбодже активно развивается благодаря притоку иностранных инвестиций, которые в январе-сентябре 2016 года составили $7,2 млрд - вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года.

Теги: Китай, Камбоджа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Глава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законыГлава МВД Германии предложил ужесточить миграционные законы
Министр также высказался за создание в стране федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежищеПодробнее
СМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе СтамбулаСМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе Стамбула
По их данным, совершившему атаку в новогоднюю ночь 28 летПодробнее
WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонахWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
В частности, прекратится поддержка мессенджера на ОС Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, а также на iPhone, работающих на iOS 6Подробнее
Трамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружие
Избранный президент США упрекнул Китай в нежелании урегулировать ядерную проблему Северной КореиПодробнее
Посольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в СтамбулеПосольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле
Жертвой трагедии стала 28-летняя Нурана Гасанова, в клубе, где произошел теракт, она находилась как частное лицоПодробнее
Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 январяОбама выступит с прощальной речью к американцам 10 января
Президент США заявил, что, обратившись к нации, он намерен поблагодарить ее и отметить положительные изменения за последние восемь летПодробнее
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человекПо подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
Подробной информации о личностях задержанных турецкие СМИ пока не приводятПодробнее
В генконсульстве РФ заявили о возможной гибели россиянки в теракте в СтамбулеВ генконсульстве РФ заявили о возможной гибели россиянки в теракте в Стамбуле
Сотрудник генконсульства РФ в Стамбуле в беседе с "Интерфаксом" отметил, что информация носит предварительный характерПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное мореВ миреТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеМоскваМосквичей предупредили о резком похолоданииВ миреWhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах
Нефть подорожала до максимума за полтора года
Роспотребнадзор отметил снижение в Москве числа больных ОРВИ
В Москве в местах массовых гуляний открыли полевые кухни МЧС
Трамп обсудит с разведслужбами ситуацию вокруг якобы кибератак
Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы
Москвичей предупредили о резком похолодании
Данные о причастности к атаке в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи