Пресс-конференцию Дональда Трампа наметили на 11 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Первая пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США запланирована на 11 января, сообщила его советник Келлиан Конуэй.

"Изначально она была перенесена на 11 января, и если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы будем придерживаться этой даты", - рассказала она телеканалу CNN.

Изначально пресс-конференция о судьбе бизнеса Трампа была назначена на 15 декабря, однако она была отложена до января, передавал телеканал.

По словам источника из переходной команды Трампа, пресс-конференции откладывалась во многом из-за повышенного внимания к кадровым вопросам, а также из-за трудностей, с которыми юристы избранного президента сталкиваются, разбираясь в складывающейся ситуации.