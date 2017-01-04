Марк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты США

Создатель Facebook захотел узнать поближе американцев, для выполнения задачи ему нужно побывать еще в 30 штатах

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг планирует провести 2017 год в разъездах по США, чтобы исполнить свое новогоднее обещание: посетить все штаты и завести знакомых в каждом из них.

Среди прошлых новогодних обещаний 32-летнего Цукерберга самому себе - пробежать 365 миль, выучить китайский язык и прочитать за год 25 книг, напоминает BBC. Цукерберг уверяет, что все они были выполнены.

Чтобы выполнить условия задачи, создателю Facebook нужно побывать еще в 30 штатах. Как написал Цукерберг в своем Facebook, на мысль о том, что стоит узнать США и американцев поближе, его натолкнули события 2016 года.

"После сложного года я надеюсь, выполняя это обещание, пообщаться с людьми - узнать, как они живут, кем и как работают, и что они думают о будущем", - отметил он.

По мнению миллиардера, сейчас человечество переживает "поворотный момент истории".

"В течение десятков лет технологии и глобализация делали нас более продуктивными и объединяли. Они дали нам многие блага, но также привели к тому, что жизнь многих людей стала сложнее. Это, в свою очередь, породило разделенность в обществе, причем таких масштабов, которых я не видел в течение своей жизни, - пишет Цукерберг. - Нам нужно поменять правила игры таким образом, чтобы они работали для всех".

Под его постом набралось уже более 15 тыс. комментариев. Люди приглашают Цукерберга в свои города и штаты, обещают угостить в ресторане, советуют, какие достопримечательности посетить. Большинство хотели бы встретиться с предпринимателем лично.

Некоторое время назад по сети ходили слухи, что Цукерберг готовится в отдаленном будущем пойти на президентские выборы. Обсуждения начались после того, как были опубликованы неподписанные документы, в которых оговаривается, что если Цукерберг начнет работать на правительство, то сохранит контроль над компанией Facebook.