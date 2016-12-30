Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ миреТрамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на США
В России Итоги года: 2016

Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ

По итогам 2016 года "Вконтакте" поднялась с третьего на второе место

Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook заняла первое место по упоминаемости в российских СМИ в 2016 году, "Вконтакте" по итогам года поднялась с третьего на второе место, обогнав Twitter, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

Facebook в различных российских СМИ в 2016 году упоминался более 559 тыс. раз (показатель 2015 года - более 430 тыс.). Второе место занимает соцсеть "ВКонтакте", более 528 тыс. раз (в 2015 году - более 330 тыс. раз, третье место). На третьем месте - сервис микроблогов Twitter, более 479 тыс. упоминаний (более 410 тыс. в прошлом году, второе место). Четвертое место - Instagram, более 221 тыс. упоминаний (2015 год - более 130 тыс., пятое место). Пятую позицию занимает видеохостинг Youtube, упоминался в 2016 году более 214 тыс. раз (показатель 2015 года - более 190 тыс., четвертое место).

Facebook

Самым популярным в СМИ сюжетом о Facebook в 2016 году, связанным с работой сети, стала новость о том, что Facebook случайно "похоронил" сотни пользователей - на страницах появились сообщения о кончине владельцев аккаунтов, причиной стал технический сбой системы, представители сервиса принесли свои извинения. Помимо этого СМИ активно освещали сюжет о том, что социальные сети YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft объединятся для борьбы с экстремистским контентом.

Жалобы на пытки в сегежской колонии

Очень активно на основе сообщений пользователей Facebook формировались украинские сюжеты - журналисты использовали записи в аккаунтах президента Украины Петра Порошенко, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, общественного деятеля Надежды Савченко.

Крупнейшими российскими новостными сюжетами года, сформировавшимися на основе записей в Facebook, стал сюжет о расследованиях возможных избиений и пыток в колонии в Сегеже на основе сообщений Анастасии Зотовой, жены гражданского активиста Ильдара Дадина; сюжет о смерти гитариста группы "Любэ"; скандал, связанный с записями журналиста Божены Рынски в связи с катастрофой самолета Ту-154.

Самым активным "спикером" из числа российских чиновников, записи которого из Facebook цитировали СМИ, стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Помимо этого СМИ активно цитировали записи губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"ВКонтакте"

Наиболее крупный новостной сюжет в СМИ, связанный с новинками сети "ВКонтакте", стал редизайн, вызвавший активную дискуссию пользователей. Помимо этого внимание СМИ привлек сбой, вызвавший исчезновение с личных страниц пользователей аудиозаписей. Также СМИ сообщали о том, что социальная сеть планирует запуск собственной платежной системы и приложения для видеотрансляций. Крупный сюжет сформировался вокруг цитировавшихся заявлений о том, что хакерам удалось взломать более 100 тыс. страниц "ВКонтакте", а украденные пользовательские данные были выложены в Сеть.

Из непосредственных новостных сюжетов самый крупный - смерть 20-летнего гроссмейстера Юрия Елисеева, о которой стало известно из записи "ВКонтакте". Отдельный кластер новостей был связан с приговором жителю Твери в два года колонии за репост записи "ВКонтакте". Значительное внимание уделяли СМИ активности легкоатлета Елены Исинбаевой "ВКонтакте" и проведенной ей видеоконференции на данной социальной площадке.

Twitter

Выборы в США - 2016

Сеть микроблогов Twitter стала лидером по количеству цитируемых сообщений, связанных с американскими выборами - СМИ цитировали заявления политиков, общественных деятелей, американских и российских. Отдельный новостной сюжет был посвящен факту того, что в целом пользователи Twitter написали более 75 млн сообщений о выборах в США, установив рекорд сервиса.

Активно использовали СМИ Twitter как первоисточник информации о декабрьском теракте в Берлине, основной массив ссылок пришелся на аккаунт берлинской полиции, сообщавшей подробности инцидента. СМИ также ссылались на Twitter как источник в освещении сюжета о блокировке Роскомнадзором ресурса PornHub, отдельное внимание было уделено диалогу аккаунтов PronHub и Роскомнадзора в Twitter. Twitter-аккаунт главы компании "Мир бокса" Андрея Рябинского СМИ цитировали в контексте сюжета о том, что в допинг-пробе боксера Александра Поветкина якобы был обнаружен допинг.

Instagram

Абсолютным лидером по генерированию инфоповодов и цитат для СМИ в Instagram стал глава Чечни Рамзан Кадыров (используются подписи к фотографиями в официальном аккаунте). Наиболее крупные сюжеты были связаны со следующими инфоповодам: ситуация с проведением боев между детьми по правилам ММА, публикация смонтированного видео, на котором лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов виден через оптический прицел снайперской винтовки, и приглашение Кадырова встретить Новый год в Чечне.

На втором месте по популярности в СМИ, связанной с записями в Instagram, находится журналист Ксения Собчак, самый крупный новостной сюжет, освещавшийся в том числе по Instagram - это рождение сына в семье Собчак и Максима Виторгана.

Популярным "спикером" Instagram был и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, самый большой сюжет - комментарии по ситуации, связанной с исполнительницей песни про "лабутены" Алисой Вокс.

YouTube

Самая значительная упоминаемость видеохостинга YouTube была связана с новостным сюжетом о возможном уходе данного сервиса из России в связи с ограничениями, предусматриваемыми новым законом о видеосервисах (официальные представители Минкомсвязи заявили, что законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, YouTube не затронет). Помимо этого YouTube также упоминался в контексте сюжетов по объединению усилий социальных сервисов в борьбе с экстремистским контентом.

Захват отделения банка в центре Москвы

Активно использовался YouTube в контексте сюжета о захвате вооруженным мужчиной отделения банка в Москве: захватчик опубликовал на видеоплатформе обращение, которое объясняло его действия банкротством и государственной политикой в отношении банкротств.

Значительное внимание СМИ привлек клип, записанный экс-прокурором Крыма и в текущий момент депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, размещенный на видеосервисе.

Крупный сюжет в СМИ возник в связи с новостью о том, что Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" набрал на YouTube более 1,8 миллиарда просмотров и вошел в рейтинг самых популярных видео, обогнав клип певицы Адель Hello.

Теги: СКАН, Интерфакс, СКАН-Интерфакс, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, YouTube
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
Евгений Брюн посоветовал россиянам как можно меньше пить и не похмеляться Подробнее
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
Законопроект в настоящее время рассматривается в правительствеПодробнее
Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секундТу-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд
Нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секундПодробнее
Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимумаРейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума
Показатель поднялся до 86,8%Подробнее
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январеПодробнее
Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра НовиковаСуд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова
Артист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размереПодробнее
Останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхностьОстанки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхность
Для опознания большинства жертв понадобится генетическая экспертизаПодробнее
Суд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границуСуд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границу
По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили 846 млн рублей доходаПодробнее
Константин Райкин получил травму во время гастролей в ТобольскеКонстантин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске
Художественный руководитель "Сатирикона" был прооперированПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ миреТрамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на СШАВ миреCNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций
Главные научные прорывы года
Нефть подорожала после снижения цен накануне на данных о запасах в США
Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ
Аэропорт Душанбе закрылся из-за тумана
Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете
Что случилось этой ночью: пятница, 30 декабря
Китай отправил России новогодние пожелания об углублении сотрудничества
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи