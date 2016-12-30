Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ

По итогам 2016 года "Вконтакте" поднялась с третьего на второе место

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook заняла первое место по упоминаемости в российских СМИ в 2016 году, "Вконтакте" по итогам года поднялась с третьего на второе место, обогнав Twitter, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

Facebook в различных российских СМИ в 2016 году упоминался более 559 тыс. раз (показатель 2015 года - более 430 тыс.). Второе место занимает соцсеть "ВКонтакте", более 528 тыс. раз (в 2015 году - более 330 тыс. раз, третье место). На третьем месте - сервис микроблогов Twitter, более 479 тыс. упоминаний (более 410 тыс. в прошлом году, второе место). Четвертое место - Instagram, более 221 тыс. упоминаний (2015 год - более 130 тыс., пятое место). Пятую позицию занимает видеохостинг Youtube, упоминался в 2016 году более 214 тыс. раз (показатель 2015 года - более 190 тыс., четвертое место).

Facebook

Самым популярным в СМИ сюжетом о Facebook в 2016 году, связанным с работой сети, стала новость о том, что Facebook случайно "похоронил" сотни пользователей - на страницах появились сообщения о кончине владельцев аккаунтов, причиной стал технический сбой системы, представители сервиса принесли свои извинения. Помимо этого СМИ активно освещали сюжет о том, что социальные сети YouTube, Facebook, Twitter и Microsoft объединятся для борьбы с экстремистским контентом.

Очень активно на основе сообщений пользователей Facebook формировались украинские сюжеты - журналисты использовали записи в аккаунтах президента Украины Петра Порошенко, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, общественного деятеля Надежды Савченко.

Крупнейшими российскими новостными сюжетами года, сформировавшимися на основе записей в Facebook, стал сюжет о расследованиях возможных избиений и пыток в колонии в Сегеже на основе сообщений Анастасии Зотовой, жены гражданского активиста Ильдара Дадина; сюжет о смерти гитариста группы "Любэ"; скандал, связанный с записями журналиста Божены Рынски в связи с катастрофой самолета Ту-154.

Самым активным "спикером" из числа российских чиновников, записи которого из Facebook цитировали СМИ, стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Помимо этого СМИ активно цитировали записи губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"ВКонтакте"

Наиболее крупный новостной сюжет в СМИ, связанный с новинками сети "ВКонтакте", стал редизайн, вызвавший активную дискуссию пользователей. Помимо этого внимание СМИ привлек сбой, вызвавший исчезновение с личных страниц пользователей аудиозаписей. Также СМИ сообщали о том, что социальная сеть планирует запуск собственной платежной системы и приложения для видеотрансляций. Крупный сюжет сформировался вокруг цитировавшихся заявлений о том, что хакерам удалось взломать более 100 тыс. страниц "ВКонтакте", а украденные пользовательские данные были выложены в Сеть.

Из непосредственных новостных сюжетов самый крупный - смерть 20-летнего гроссмейстера Юрия Елисеева, о которой стало известно из записи "ВКонтакте". Отдельный кластер новостей был связан с приговором жителю Твери в два года колонии за репост записи "ВКонтакте". Значительное внимание уделяли СМИ активности легкоатлета Елены Исинбаевой "ВКонтакте" и проведенной ей видеоконференции на данной социальной площадке.

Twitter

Сеть микроблогов Twitter стала лидером по количеству цитируемых сообщений, связанных с американскими выборами - СМИ цитировали заявления политиков, общественных деятелей, американских и российских. Отдельный новостной сюжет был посвящен факту того, что в целом пользователи Twitter написали более 75 млн сообщений о выборах в США, установив рекорд сервиса.

Активно использовали СМИ Twitter как первоисточник информации о декабрьском теракте в Берлине, основной массив ссылок пришелся на аккаунт берлинской полиции, сообщавшей подробности инцидента. СМИ также ссылались на Twitter как источник в освещении сюжета о блокировке Роскомнадзором ресурса PornHub, отдельное внимание было уделено диалогу аккаунтов PronHub и Роскомнадзора в Twitter. Twitter-аккаунт главы компании "Мир бокса" Андрея Рябинского СМИ цитировали в контексте сюжета о том, что в допинг-пробе боксера Александра Поветкина якобы был обнаружен допинг.

Instagram

Абсолютным лидером по генерированию инфоповодов и цитат для СМИ в Instagram стал глава Чечни Рамзан Кадыров (используются подписи к фотографиями в официальном аккаунте). Наиболее крупные сюжеты были связаны со следующими инфоповодам: ситуация с проведением боев между детьми по правилам ММА, публикация смонтированного видео, на котором лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов виден через оптический прицел снайперской винтовки, и приглашение Кадырова встретить Новый год в Чечне.

На втором месте по популярности в СМИ, связанной с записями в Instagram, находится журналист Ксения Собчак, самый крупный новостной сюжет, освещавшийся в том числе по Instagram - это рождение сына в семье Собчак и Максима Виторгана.

Популярным "спикером" Instagram был и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, самый большой сюжет - комментарии по ситуации, связанной с исполнительницей песни про "лабутены" Алисой Вокс.

YouTube

Самая значительная упоминаемость видеохостинга YouTube была связана с новостным сюжетом о возможном уходе данного сервиса из России в связи с ограничениями, предусматриваемыми новым законом о видеосервисах (официальные представители Минкомсвязи заявили, что законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, YouTube не затронет). Помимо этого YouTube также упоминался в контексте сюжетов по объединению усилий социальных сервисов в борьбе с экстремистским контентом.

Активно использовался YouTube в контексте сюжета о захвате вооруженным мужчиной отделения банка в Москве: захватчик опубликовал на видеоплатформе обращение, которое объясняло его действия банкротством и государственной политикой в отношении банкротств.

Значительное внимание СМИ привлек клип, записанный экс-прокурором Крыма и в текущий момент депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, размещенный на видеосервисе.

Крупный сюжет в СМИ возник в связи с новостью о том, что Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" набрал на YouTube более 1,8 миллиарда просмотров и вошел в рейтинг самых популярных видео, обогнав клип певицы Адель Hello.