В Карабахе заявили о 40 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана за ночь

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В ночь на четверг на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения азербайджанская сторона многократно нарушила режим прекращения огня, заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

"Азербайджанская сторона произвела около 500 выстрелов в направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра. На линии соприкосновения зафиксировано 40 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанские военных", - говорится в сообщении.

В Минобороны НКР отметили, что воздержались от ответных действий.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана ранее заявили, что вооруженные силы за сутки Армении 36 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения.