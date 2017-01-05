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Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"

В своем письме к народу президент отметил, в частности, что при нем в стране сделаны первые шаги по преодолению неравенства

Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"
Барак Обама
Фото: Reuters

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В США при нынешней администрации был формирован новый фундамент, заявил президент Барак Обама.

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"В тот момент, когда я готовлюсь передать кнопку (ядерную - ИФ), и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", - говорится в письме, с которым к американскому народу обратился действующий президент.

Это заявление прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70 указов и нововведений Обамы.

Обама, в частности, отметил в своем письме, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

В письме он также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия. "Мы не ошибемся, если скажем, что насилие, осуществляемое с помощью оружия, распространяется в стране как эпидемия", - подчеркнул президент.

По его словам, "только за последнее десятилетие более 100 тыс. людей было убито в результате этого насилия, миллионы стали жертвами нападений, грабежей и других преступлений, связанных с оружием".

Одновременно опубликованы письма министров американской администрации, в которых описываются достижения Америки за последние восемь лет при пребывании Обамы на посту президента США.

Инаугурация избранного 45-ого президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Теги: США, Барак Обама
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