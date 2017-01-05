Саманта Пауэр связала роль США в ООН с интересами страны

Утрата Штатами ведущей роли в организации, по ее мнению, приведет к проблемам для американских интересов, включая и нацбезопасность

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Если США утратят лидирующую роль в ООН, это негативно отразится на их интересах, включая интересы национальной безопасности, считает постпред Соединенных Штатов при всемирной организации Саманта Пауэр.

"Другие нации пойдут за нами, если мы останемся лидерами; без нашего лидерства вакуум на мировой арене обернется большими проблемами для американских интересов", - написала она в прощальном послании, поскольку покидает пост постпреда США.

Пауэр отметила, что ведущая роль США в ООН необходима для сдерживания ядерных амбиций КНДР, урегулирования сирийского конфликта, нормализации ситуации в Южной Судане, Ливии, а также противостояния России.

"По мере того, как Россия продолжает угрожать нашим союзникам и пытается вмешиваться в политические системы в Европе и вне ее, мы должны демонстрировать широкое осуждение этих акций на форуме ООН", - написала дипломат.

Кроме того, Пауэр отметила важность соблюдения соглашения по иранскому атому, против которого выступает избранный президент Дональд Трамп.