Главные новости
В миреТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеВ РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
В мире

Госдеп США ввел санкции против сына бен Ладена

Хамза бен Ладен неоднократно призывал к терактам против американцев по всему миру

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США ввел санкции против Хамзы бен Ладена, сына ликвидированного лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. В Вашингтоне заявили, что бен Ладен представляет серьезный риск для безопасности граждан и национальной безопасности Соединенных Штатов, их политике и экономике.

Все имущество, подлежащее юрисдикции США, к которому Хамза бен Ладен имеет какое-либо отношение, блокируется, а лицам США запрещается участвовать в каких-либо сделках с ним.

Хамза бин Ладен 14 августа 2015 был официально объявлен членом Аль-Каиды, отмечает ведомство. В 2015 году бен Ладен призвал к терактам в западных столицах. 9 июля 2016 года Аль-Каида выпустила еще один аудио сообщение от Хамзы бен Ладена, в котором он угрожал отомстить США и пообещал преследовать американцев на родине и ​​за рубежом. Кроме того, в 2016 году, бен Ладен призвал племена, живущие в Саудовской Аравии, объединиться с филиалом Аль-Каиды в Йемене, чтобы вести войну против Королевства Саудовской Аравии.

Отец Хамзы, лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен был убит в ходе операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад в мае 2011 года.

Теги: США, Усама бен Ладен
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке
Избранный президент США посетовал, что журналисты пытаются представить его человеком, выступающим против нееПодробнее
Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"
В своем письме к народу президент отметил, в частности, что при нем в стране сделаны первые шаги по преодолению неравенстваПодробнее
В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного АлеппоВ ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо
По данным организации, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано, люди возвращаются и в другие кварталы городаПодробнее
Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах ЕвропыГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы
Вместе с тем, как он надеется, российско-американские отношения могут улучшиться с приходом новой администрации ТрампаПодробнее
Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упоромАвария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором
В результате ЧП в Бруклине пострадали более 100 человек, погибших нет Подробнее
В Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человекВ Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человек
Авария в нью-йоркском Бруклине произошла в час пикПодробнее
Эрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол обществаЭрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол общества
Это первое выступление президента Турции после той атаки в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человекПодробнее
Марк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты СШАМарк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты США
Создатель Facebook захотел узнать поближе американцев, для выполнения задачи ему нужно побывать еще в 30 штатахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеВ РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияМоскваМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
Директор Нацразведки США обвинил Китай в кибершпионаже
Госдеп США ввел санкции против сына бен Ладена
Нацразведка США не увидела влияния от якобы вмешательства хакеров РФ на голоса выборов
Отец предполагаемого убийцы журналиста в Ингушетии взял всю вину на себя
Рубль укрепился к доллару и евро к вечеру 5 января
Руководители разведки США назвали Россию серьезной угрозой в кибер-сфере
Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи