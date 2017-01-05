Госдеп США ввел санкции против сына бен Ладена

Хамза бен Ладен неоднократно призывал к терактам против американцев по всему миру

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США ввел санкции против Хамзы бен Ладена, сына ликвидированного лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. В Вашингтоне заявили, что бен Ладен представляет серьезный риск для безопасности граждан и национальной безопасности Соединенных Штатов, их политике и экономике.

Все имущество, подлежащее юрисдикции США, к которому Хамза бен Ладен имеет какое-либо отношение, блокируется, а лицам США запрещается участвовать в каких-либо сделках с ним.

Хамза бин Ладен 14 августа 2015 был официально объявлен членом Аль-Каиды, отмечает ведомство. В 2015 году бен Ладен призвал к терактам в западных столицах. 9 июля 2016 года Аль-Каида выпустила еще один аудио сообщение от Хамзы бен Ладена, в котором он угрожал отомстить США и пообещал преследовать американцев на родине и ​​за рубежом. Кроме того, в 2016 году, бен Ладен призвал племена, живущие в Саудовской Аравии, объединиться с филиалом Аль-Каиды в Йемене, чтобы вести войну против Королевства Саудовской Аравии.

Отец Хамзы, лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен был убит в ходе операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад в мае 2011 года.