В мире "Дизельный" скандал Volkswagen

Суд США признал законность исков инвесторов к Volkswagen

Москва. 6 января. INTERFAX.RU -Американский суд признал законными требования инвесторов, которые рассчитывают на возмещение убытков, понесенных ими в результате резкого падения стоимости акций германского автоконцерна Volkswagen AG на фоне "дизельного скандала", пишет газета The Wall Street Journal.

Федеральный судья Чарльз Брейер принял решение о том, что иски инвесторов к Volkswagen, бывшему главному исполнительному директору автопроизводителя Мартину Винтеркорну, а также к другим топ-менеджерам, имеют законную силу.

Такое решение суда повышает вероятность увеличения расходов Volkswagen на урегулирование последствий "дизельгейта", отмечают эксперты.

В Volkswagen считают, что дело о законности требований инвесторов должно рассматриваться в Германии, где суды менее склонны присуждать истцам крупные суммы возмещения убытков.

Как сообщалось, Volkswagen в сентябре 2015 года признался в том, что устанавливал на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшие данные о выбросах вредных веществ. В общей сложности дизельным скандалом оказалось затронуто более 11 млн автомобилей.

К настоящему времени автопроизводитель заключил ряд соглашений об урегулировании последствий скандала с автовладельцами и дилерами, предполагающие компенсации в общей сложности на сумму $17,5 млрд, отмечает WSJ.

В 2015 году к автоконцерну, не имеющего листинга в США, было подано несколько судебных исков от лица владельцев ADR Volkswagen - эти претензии были объединены в один классовый иск. Помимо этого, возмещения потерь требуют и держатели облигаций Volkswagen.

Капитализация Volkswagen упала примерно на $63 млрд после того, как разразился "дизельный скандал". Инвесторы обвиняют автопроизводителя в том, что он не проинформировал их своевременно о финансовых рисках, возникших в результате "дизельгейта".

В Volkswagen считают, что американский суд не обладает юрисдикцией для решения вопроса о возмещении ущерба инвесторам. Однако судья Ч.Брейер настаивает, что американское законодательство применимо в данном случае, поскольку ADR продаются и покупаются в США, власти страны "заинтересованы в защите своих инвесторов от мошенничеств с ценными бумагами".

По решению американского суда, инвесторы могут предъявить иски Винтеркорну, а также бывшему руководителю подразделения Volkswagen в США Майклу Хорну и главе бренда VW Герберту Диссу.

Volkswagen считает необоснованными претензии инвесторов. "Volkswagen уверен, что претензии владельцев ADR необоснованны, и мы собираемся доказать это в ходе судебных разбирательств", - говорится в заявлении автоконцерна.

Теги: США, Volkswagen
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