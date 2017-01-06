В Австрии подготовят закон о запрете исламских платков для учителей и служащих

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в пятницу высказался в поддержку запрета на ношение мусульманских платков служащими и учителями.

По его словам, сейчас он работает над соответствующим законопроектом с другим австрийским политиком Муной Дуздар, которая родилась в арабской семье и исповедует ислам. В случае, если этот законопроект пройдет через утверждение в парламенте, то станет более жестким, нежели аналогичные законы, уже принятые во Франции и Германии.

"Австрия является религиозно терпимой страной, но в то же время это светское государство", - приводит слова Курца его пресс-секретарь.

При этом министр считает, что христианские распятия должны быть разрешены в школах, поскольку речь идет об элементах истории и культуры (позиции Католической церкви в Австрии исторически сильны).