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В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В немецком порту Бремерхафен накануне началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

По их данным, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

По сведениям издания Deutsche Welle, для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ. Общая длина железнодорожных составов с военной техникой составит порядка 14 км.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек - по одному в каждую страну.

Размещение сил НАТО в Восточной Европе - часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России. РФ неоднократно выступала против расширения присутствия НАТО в Восточной Европе.

Американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии.

Первоначально предполагалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама ускорил процесс.

Теги: Германия, Польша, США, НАТО
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