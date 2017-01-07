В Госдуме прокомментировали прибытие танков США в Евросоюз

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Прибытие американских танков в Европу приведет к дисбалансу сил, но принимать меры по этому поводу не стоит, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов.

"Естественно, прибытие танков США в Европу вносит некий дисбаланс сил в Европе. Надо это учитывать, но я не думаю, что какие-то меры необходимо предпринимать", - заявил он "Интерфаксу" в субботу.

"Это "новогодний подарок" от уходящей администрации США, от их уходящего президента Барака Обамы, - сказал Красов. - Это та администрация, которая не собиралась запускать перезагрузку, а привыкла только бряцать оружием".

По его словам, лучше всего продолжать проводить существующую политику: укреплять вооруженные силы, совершенствовать их боевую подготовку, а также укреплять предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Ранее BBC сообщила, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.